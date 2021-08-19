Євросоюз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікати в застосунку "Дія" європейським.
Дивися повний текст ЄС визнав видані в Україні сертифікати від COVID-19.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:28
ЄС визнав видані в Україні сертифікати від COVID-19
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС визнав видані в Україні сертифікати від COVID-19.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:28
Правильно ли я понял новость, что когда Дiя таки разродится выдавать электронные COVID-сертификаты, то можно будет показывать QR-код на границе стран ЕС, куда можно въезжать?
|