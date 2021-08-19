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ЄС визнав видані в Україні
сертифікати від COVID-19

ЄС визнав видані в Україні сертифікати від COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:28

ЄС визнав видані в Україні сертифікати від COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікати в застосунку "Дія" європейським.

Дивися повний текст ЄС визнав видані в Україні сертифікати від COVID-19.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:28

Правильно ли я понял новость, что когда Дiя таки разродится выдавать электронные COVID-сертификаты, то можно будет показывать QR-код на границе стран ЕС, куда можно въезжать?
andretar
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Модератори: Ірина_, Модератор

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