В Україну надійшла перша партія 2,7 тис. тонн імпортного вугілля, придбана компанією "ДТЕК Енерго" у Польщі.
Дивися повний текст ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:42
ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі...
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Дивися повний текст ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:42
..в Украине закончились запасы своего угля, на шахтах того же ДТЭК?!!!
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