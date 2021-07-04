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ДТЕК отримав першу партію
імпортного вугілля з Польщі...

ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:42

ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі...

Пропонуємо до обговорення:
В Україну надійшла перша партія 2,7 тис. тонн імпортного вугілля, придбана компанією "ДТЕК Енерго" у Польщі.

Дивися повний текст ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:42

..в Украине закончились запасы своего угля, на шахтах того же ДТЭК?!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:26

  maestro71 написав:..в Украине закончились запасы своего угля, на шахтах того же ДТЭК?!!!


Вроде бы нас англичане поздравляли с тем, что мы закрываем шахты и тем самым уменьшаем вредное воздействие на среду...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:05

А Україні все одно, де вугілля купувати, в Польщі чи в "молодих республік". В Польщі навіть пріорітетніше, вони нас не вбивають.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:40

  Mirax написав:А Україні все одно, де вугілля купувати, в Польщі чи в "молодих республік". В Польщі навіть пріорітетніше, вони нас не вбивають.

Не исключено, что Польша подмешивает уголь из "республик"
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