Європейський Союз визнав українські COVID-сертифікати.
Дивися повний текст Як отримати COVID-сертифікат в «Дії»: роз'яснення Федорова.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:30
Як отримати COVID-сертифікат в «Дії»: роз'яснення Федорова
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Дивися повний текст Як отримати COVID-сертифікат в «Дії»: роз'яснення Федорова.
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