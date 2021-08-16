Європейський Союз визнав українські COVID-сертифікати.
Дивися повний текст Як отримати COVID-сертифікат в «Дії»: роз'яснення Федорова.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:30
Як отримати COVID-сертифікат в «Дії»: роз'яснення Федорова
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Дивися повний текст Як отримати COVID-сертифікат в «Дії»: роз'яснення Федорова.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:15
зачем писать о том, чего еще нет, я как идиот пытаюсь найти эти пункты в приложении, а их просто нет. Когда сделаете, тогда и пишите!!!
Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:44
Они обманывают, хотя очень хочется сказать: они п… в дие данная услуга не активна!!! А в вопросах мы первые, на Родосе уже в июле были сертификаты у вакцинированных (сертификат нам показывала гид).Как в других странах Евросоюза не знаю
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