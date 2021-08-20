Як стало відомо сьогодні Україна придбала британського криголама «Джеймс Кларк Росс» для антарктичних експедицій. Уже восени судно має дійти до Одеси.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:20
Україна за $5 млн придбала британський криголам
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Дивися повний текст Україна за $5 млн придбала британський криголам.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:20
Вовик начинает строить флот, как и обещал. Ведь что может быть мощнее ледокола? лмао
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