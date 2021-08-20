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Україна за $5 млн придбала
британський криголам

Україна за $5 млн придбала британський криголам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:20

Україна за $5 млн придбала британський криголам

Пропонуємо до обговорення:
Як стало відомо сьогодні Україна придбала британського криголама «Джеймс Кларк Росс» для антарктичних експедицій. Уже восени судно має дійти до Одеси.

Дивися повний текст Україна за $5 млн придбала британський криголам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:20

Вовик начинает строить флот, как и обещал. Ведь что может быть мощнее ледокола? лмао
zarturags
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В свете скорого запуска СП2 вопрос: можно ли им дрова колоть? :)
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 18:05

Re: Україна за $5 млн придбала британський криголам

я не против по такой цене можно и два + экскурсии на втором делать . Я БЫ на такую экскурсию на украинском ледоколе подписался , такая благодать, только лучше к северному полюсу. В Европе очень модно туда к северному полюсу в турпоходы , там на ледниках туристы даже вещи свои забывают\теряют :) .
Эхххх..хочу в Гренландию
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 18:32

R2
Наши судостроительные заводы за 5млн.долларов такой не построят? Закажите им в рассрочку тогда, от налогов освободите в счет оплаты и т.п. Или будем дальше гробить свою промышленность :roll:
Чужое барахло 30-летней давности скупаем...:evil:
fler
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