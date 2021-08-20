Як стало відомо сьогодні Україна придбала британського криголама «Джеймс Кларк Росс» для антарктичних експедицій. Уже восени судно має дійти до Одеси.
Дивися повний текст Україна за $5 млн придбала британський криголам.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:20
Україна за $5 млн придбала британський криголам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за $5 млн придбала британський криголам.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:20
Вовик начинает строить флот, как и обещал. Ведь что может быть мощнее ледокола? лмао
Додано: Суб 21 сер, 2021 18:05
Re: Україна за $5 млн придбала британський криголам
я не против по такой цене можно и два + экскурсии на втором делать . Я БЫ на такую экскурсию на украинском ледоколе подписался , такая благодать, только лучше к северному полюсу. В Европе очень модно туда к северному полюсу в турпоходы , там на ледниках туристы даже вещи свои забывают\теряют .
Эхххх..хочу в Гренландию
Додано: Суб 21 сер, 2021 18:32
R2
Наши судостроительные заводы за 5млн.долларов такой не построят? Закажите им в рассрочку тогда, от налогов освободите в счет оплаты и т.п. Или будем дальше гробить свою промышленность
Чужое барахло 30-летней давности скупаем...
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