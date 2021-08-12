На TruCam зафіксували понад 1 млн порушень: виписали...

livs375 написав:
А когда на новой трассе за городом стоит ограничение 90
км
90 это еще норм, а они делают 50 и под кустом ставят пост ДАЙ.
Наглядный пример, вьезд перед Киевом по одесской трассе. Трасса на 8 полос, нет наземных переходов и ограничение 50 км. То что там поделали перекрестки аварийные и летчики бьются - не аргумент, в нормальных странах такие места делаются с круговым движением. Круг не проехать выше чем на 40 км/ч, вот и безопасность.
Ведь то, что там камер натыкали, а ночной "летчик на жипе" влупится в кого то и еще попадет на штраф за превышение, то пострадавшему от этого ни холодно, ни жарко.