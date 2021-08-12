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На TruCam зафіксували понад
1 млн порушень: виписали...

На TruCam зафіксували понад 1 млн порушень: виписали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:15

На TruCam зафіксували понад 1 млн порушень: виписали...

Пропонуємо до обговорення:
Поліція відзвітувала про результати використання TruCam. Робота пристроїв системи фото- і відеофіксації показала хороші результати, але порушувати продовжують.

Дивися повний текст На TruCam зафіксували понад 1 млн порушень: виписали штрафів на 350 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:09

Re: На TruCam зафіксували понад 1 млн порушень: виписали...

  livs375 написав:А когда на новой трассе за городом стоит ограничение 90км

90 это еще норм, а они делают 50 и под кустом ставят пост ДАЙ.
Наглядный пример, вьезд перед Киевом по одесской трассе. Трасса на 8 полос, нет наземных переходов и ограничение 50 км. То что там поделали перекрестки аварийные и летчики бьются - не аргумент, в нормальных странах такие места делаются с круговым движением. Круг не проехать выше чем на 40 км/ч, вот и безопасность.
Ведь то, что там камер натыкали, а ночной "летчик на жипе" влупится в кого то и еще попадет на штраф за превышение, то пострадавшему от этого ни холодно, ни жарко.
EKO
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