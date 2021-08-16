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Справа на 33 мільйони: з обшуком
прийшли до столичного...

Справа на 33 мільйони: з обшуком прийшли до столичного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 02:37

Справа на 33 мільйони: з обшуком прийшли до столичного...

Пропонуємо до обговорення:
Прокуратура спільно з кіберполіцією проводить обшуки у постачальника програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин за фактом розкрадання 33 млн грн.

Дивися повний текст Справа на 33 мільйони: з обшуком прийшли до столичного приватного підприємства.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 02:37

И что даже суд будет? Всамделишный? А когда результаты узнаем?
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