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Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 сер, 2021 21:25
Будет называться иначе...не платить выйдет дороже
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Moimir
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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:31
smatros написав:
Все испугались и побежали работать, только за границу
Пять лет легального стажа за границей, и пенсионные выплаты оттуда будут выше, чем от нашего "щедрого" фонда.
Для жизни за рубежом - нищенские копейки. Для старика в Украине - джекпот.
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antey1969
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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:44
1 Про роботу за кордоном ,для пенсійного стажу ?
Хотілось би почути більше (країни/умови/суми)
2 Про солідарну систему
Сьогодні працюючих стільки ж скільки й пенсіонерів
Тільки працює людина( має працювати) 35 років..а отримувати буде в середньому 12
Проста математика
12 млн працюючих * 10000(середня зарплата)*22%/12млн пенсіонерів= 2200 середня пенсія
Сьогодні в реалі вона 2500...Швидше за все за рахунок4-6% податку в ПФ від купівлі авто+1% від купівлі житла.
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budivelnik
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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:45
Надо научиться планировать
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Investor_K
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Додано: Суб 21 сер, 2021 22:57
Дореформировалось,ворьё.Проблемы возникнут гораздо раньше-с внедрением псевдонакопительной системы,так как в солидарную систему вообще некому будет отчислять деньги.
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Scotch
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