Федоров заявив, що паперові паспорти не будуть внесені у "Дію". Це пов'язано з безпековим фактором.
Дивися повний текст Паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в \"Дії\": в Мінцифри назвали причину.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 13:30
Паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в "Дії": в Мінцифри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в \"Дії\": в Мінцифри назвали причину.
Додано: Суб 21 сер, 2021 13:30
Пару дней назад наблюдал картину, человек с картой но без бумажки к карте, печальное зрелище :( А мой бумажный паспорт пошел на ура :)
Додано: Суб 21 сер, 2021 13:34
"«Мы не будем отражать в „Дії“ документы из бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы — это именно вы."
А как они могут быть уверены в этом при использовании ID?
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