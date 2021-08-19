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Finance.ua: Сколько Украина
теряет на «Северном потоке-2»

Finance.ua: Сколько Украина теряет на «Северном потоке-2»
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 18:14

Finance.ua: Сколько Украина теряет на «Северном потоке-2»

Пропонуємо до обговорення:
И какие у нас могут быть альтернативы
Спектр мнений о влиянии «Северного потока-2» на энергетическую безопасность Европы в целом и отдельных стран, в частности Украины, очень широк. Немного найдется современных газовых проектов настолько известных и неоднозначно воспринимаемых в мире.

Попробуем разобраться с тем, что наша страна может потерять или приобрести после начала работы «Северного потока-2».

Дивися повний текст Сколько Украина теряет на «Северном потоке-2»
D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 18:14

Единственный минус это то что при открытии СП2, у РФ свободные руки для ведения агрессии в Украине. Выражаясь нормальным языком для открытого масштабного нападения\вторжения и ведения полноценных боевых действий с большим фронтом . То есьть для полноценной войны. Лучше всего это сделать как раз зимой ! нету грязи для техники и Европа не сможет отказаться от газа ибо замерзнет ... То есть можно еще и Европу шантажировать не будете платить - не дадим газ . Правда газ надо куда-то девать нельзя просто взять и спонтанно заглушить скважины - это работа . Как только РФ запустит СП2 сразу надо приводить войска в максимальную боевую готовность в плоть до мобилизации резерва и стягивания техники \ окапывания . С последним можно начинать уже сейчас что бы успеть . И ничего РФ не будет кроме озабоченности.

Еще во время Илловайска \ Девальцево надо было нам самостоятельно закручивать вентили . Тогда Это бы возымело действие на Европу и РФ... но у кое-кого была кишка тонка и свои бизнес интересы , проще говоря бизнес с РФ. Для меня загадка как вообще можно торговать массово с РФ ? Это как бы СССР или Англия массово торговали с Германией во время 2-й мировой . Видимо я не политик , мне это не понять ... (Как и покупки угля у ОРДЛО ) послушайте те же пленки медведчука.
yama
 
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