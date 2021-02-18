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44,4% готові пожертвувати
заробітком, щоб продовжити...

44,4% готові пожертвувати заробітком, щоб продовжити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 09:26

44,4% готові пожертвувати заробітком, щоб продовжити...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти дізналися, чи готові українці пожертвувати заробітком, щоб продовжити працювати з дому.

Дивися повний текст 44,4% готові пожертвувати заробітком, щоб продовжити працювати віддалено.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 09:27

под кого эта чудо-заказуха тут опубликована ?
demon0983886848
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