|
|
|
44,4% готові пожертвувати заробітком, щоб продовжити...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 сер, 2021 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Журналісти дізналися, чи готові українці пожертвувати заробітком, щоб продовжити працювати з дому.
Дивися повний текст 44,4% готові пожертвувати заробітком, щоб продовжити працювати віддалено
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95056
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 22 сер, 2021 09:27
под кого эта чудо-заказуха тут опубликована ?
-
demon0983886848
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|