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Що можна було купити на 100
гривень у 1996 році, а що...

Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, а що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 14:28

Судячи по інфографіці зарплата зросла в 110 разів.
Ціни зросли в 40-50 разів.
Ми як мінімум в 2 рази стали краще жити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 15:34

Re: Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, а що...

В 1996 ваще была 100 грн купюра?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 22:46

  Investor_K написав:В 1996 ваще была 100 грн купюра?

Если верить википедии, то была. Ей денежный ряд и заканчивался. Двухсотку пришлось ждать ещё 5 лет.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:00

  p_a_l написав:
  mikola963 написав:
  ricardo написав:Чому тоді курс гривні зараз 26, а не 60?


Берём деньги в долг, финансируем инфляцию. Наступит время, инфляция обрушит курс. А пока гуляем.


Не гуляем, а упорно работаем, запасаемся валютой, чтобы потом можно было что то интересное скупить.
При гиперинфляции люди брали рассрочку, например трактор, а потом, месяца через три, погашали одной зарплатой.
Интересный был период. Для тех у кого была валюта


гипердевальвация и гиперинфляция у нас уже вряд ли когда-либо будет. Период дичайшего украинского капитализма и первичного накопления капитала осталась в 90-х годах. А вполне возможные в будущем девальвации х2, даже х5, это мелочи по сравнению с серединой 90-х.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:40

  Alex2007 написав:гипердевальвация и гиперинфляция у нас уже вряд ли когда-либо будет. Период дичайшего украинского капитализма и первичного накопления капитала осталась в 90-х годах. А вполне возможные в будущем девальвации х2, даже х5, это мелочи по сравнению с серединой 90-х.

Ой, я бы не зарекался. Скажем, в 1980м все радовались олимпиаде в Москве и прочим достижениям СССР и только очень дальновидные люди могли всерьёз ожидать того, что произошло всего через 11 лет.
moveton
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