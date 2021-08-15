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Вік в IT: яким кандидатам
пропонують найвищі зарплати

Вік в IT: яким кандидатам пропонують найвищі зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 15:09

Вік в IT: яким кандидатам пропонують найвищі зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Категорія «IT / телеком» входить в трійку найбільш затребуваних роботодавцями проф.сфер України.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 15:09

Ви цей, в "у.о." краще пишіть)
nighthawk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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