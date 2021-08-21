RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податкова порівняє реальні
доходи всіх українців з...

Податкова порівняє реальні доходи всіх українців з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:48

Податкова порівняє реальні доходи всіх українців з...

Пропонуємо до обговорення:
Ставка в рамках амністії буде набагато нижче, ніж ПДФО, а саме амністування триватиме рік.

Дивися повний текст Податкова порівняє реальні доходи всіх українців з офіційними - Мінфін.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95088
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:48

Оформлял пенсию. Пошел в налоговую с просьбой дать справку о моих предпринимательских доходах за 1994-1998 год (я тогда делал большие отчисления). А там на голубом глазу говорят "такая информация хранится 3 года, а потом уничтожается". В нормальных странах данные о доходах физлиц хранятся 75 лет! Хорошо, что у меня были сохранены все банковские платежки об оплате взносов в пенсионный. С горем пополам удалось все мои доходы доказать и получить более-менее нормальную пенсию. Вопрос: если эти недоумки-чиновники сами выбросили всю информацию о доходах граждан, чтобы минимизировать пенсии людям, то как они будут сопоставлять доходы-расходы "за всю жизнь"? Где для этого сохрнанена информация? Ведь не все хранят все первичные документы о своих доходах 30-40 лет, как это сделал я... А как расходы за всю жизнь подтвердить? Хранить все чеки из АТБ? А если еду на рынке покупал у крестьян без кассового аппарата? Какой-то наивный детский лепет на лужайке. Еще вопрос. Мою квартиру они сейчас оценят тысяч в сорок долларов, не меньше. А я ее купил (есть бумажка) в 2000м году за пять(!) тысяч. Подорожание квартиры это мой доход? Так я же не виноват, что она подорожала. Вот такие у меня путанные вопросы, на которые вряд-ли "пересични громадяны" дождутся вменяемого ответа от пана Гетьманцева.
aspnet123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:58

Чиновники тоже украинцы или нет?
mankovit48
 
Повідомлень: 278
З нами з: 11.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:58

Очередная нереализуемая идея, типа гиперлупа. Доходы 400 депутатов посчитать не могут.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 12.12.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:31

амнистия провалилась на 100%, а дальше пошла клоунада
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купівельна спроможність українців впала на 30%
R2 » Пон 23 сер, 2021 17:15
8 532
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 09:38
maestro71
Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без... 1, 2, 3
R2 » Суб 21 сер, 2021 08:33
22 3016
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 сер, 2021 03:00
w1547
Більше ніж половина українців не хочуть працювати за...
R2 » Нед 22 сер, 2021 18:08
3 247
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 сер, 2021 01:34
kotik902008

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33861)
25.08.2021 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.