Податкова порівняє реальні доходи всіх українців з...

Додано: Сер 25 сер, 2021 10:48

Оформлял пенсию. Пошел в налоговую с просьбой дать справку о моих предпринимательских доходах за 1994-1998 год (я тогда делал большие отчисления). А там на голубом глазу говорят "такая информация хранится 3 года, а потом уничтожается". В нормальных странах данные о доходах физлиц хранятся 75 лет! Хорошо, что у меня были сохранены все банковские платежки об оплате взносов в пенсионный. С горем пополам удалось все мои доходы доказать и получить более-менее нормальную пенсию. Вопрос: если эти недоумки-чиновники сами выбросили всю информацию о доходах граждан, чтобы минимизировать пенсии людям, то как они будут сопоставлять доходы-расходы "за всю жизнь"? Где для этого сохрнанена информация? Ведь не все хранят все первичные документы о своих доходах 30-40 лет, как это сделал я... А как расходы за всю жизнь подтвердить? Хранить все чеки из АТБ? А если еду на рынке покупал у крестьян без кассового аппарата? Какой-то наивный детский лепет на лужайке. Еще вопрос. Мою квартиру они сейчас оценят тысяч в сорок долларов, не меньше. А я ее купил (есть бумажка) в 2000м году за пять(!) тысяч. Подорожание квартиры это мой доход? Так я же не виноват, что она подорожала. Вот такие у меня путанные вопросы, на которые вряд-ли "пересични громадяны" дождутся вменяемого ответа от пана Гетьманцева.