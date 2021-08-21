RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податкова порівняє реальні
доходи всіх українців з...

Податкова порівняє реальні доходи всіх українців з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 21:15

Т.е. это сделано только для легализации неофициалов? У нас 10 млн. неофициально устроенных.Они будут платить 18%
r_a_piskunov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 07.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 23:03

Re: Податкова порівняє реальні доходи всіх українців з...

Уклонист от призыва стал главнокомандующим. Жулик, прятавший доходы 95 квартала в оффшорах и отмывавший деньги коломоя, теперь возьмет за горло всех жуликов поменьше. Чего вы все очкуете ? Смейтесь, вы сделали себя разом.
akido
 
Повідомлень: 42
З нами з: 18.02.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 23:37

  akido написав:Уклонист от призыва стал главнокомандующим. Жулик, прятавший доходы 95 квартала в оффшорах и отмывавший деньги коломоя, теперь возьмет за горло всех жуликов поменьше. Чего вы все очкуете ? Смейтесь, вы сделали себя разом.

Точняк - наделали себе в руки.
Прораб
 
Повідомлень: 148
З нами з: 02.03.19
Подякував: 189 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
День фінансів: гроші «під подушками» українців,...
R2 » Сер 25 сер, 2021 17:34
2 100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 17:56
Dear_Sir
Купівельна спроможність українців впала на 30%
R2 » Пон 23 сер, 2021 17:15
8 548
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 09:38
maestro71
Грошей на всіх не вистачає: 60% українців залишаться без... 1, 2, 3
R2 » Суб 21 сер, 2021 08:33
22 3045
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 сер, 2021 03:00
w1547

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.