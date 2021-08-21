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Податкова порівняє реальні доходи всіх українців з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 сер, 2021 21:15
Т.е. это сделано только для легализации неофициалов? У нас 10 млн. неофициально устроенных.Они будут платить 18%
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r_a_piskunov
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Додано: Сер 25 сер, 2021 23:03
Уклонист от призыва стал главнокомандующим. Жулик, прятавший доходы 95 квартала в оффшорах и отмывавший деньги коломоя, теперь возьмет за горло всех жуликов поменьше. Чего вы все очкуете ? Смейтесь, вы сделали себя разом.
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akido
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Додано: Сер 25 сер, 2021 23:37
akido написав:
Уклонист от призыва стал главнокомандующим. Жулик, прятавший доходы 95 квартала в оффшорах и отмывавший деньги коломоя, теперь возьмет за горло всех жуликов поменьше. Чего вы все очкуете ? Смейтесь, вы сделали себя разом.
Точняк - наделали себе в руки.
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Прораб
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Вів 24 сер, 2021 03:00
w1547
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