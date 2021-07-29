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Компанія українця Firefly Aerospace успішно протестувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 сер, 2021 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Космічна компанія Firefly Aerospace, що належить українському бізнесмену Максиму Полякову, успішно провела випробування ракети-носія Alpha перед запуском.
Дивися повний текст Компанія українця Firefly Aerospace успішно протестувала ракету-носій перед запуском
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Додано: Сер 25 сер, 2021 11:10
..почему на вчерашнем параде\праздновании об этом НИ СЛОВА (!!??) ..зато неск.раз был упомянут КБ "Антонова" с ПЛАНАМИ построить АЖ "три" (!!!) самолета (АН-2 что ли возродить хотят??)..
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maestro71
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