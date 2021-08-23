RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують позапланово
підвищити мінімальну...

В Україні планують позапланово підвищити мінімальну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:43

В Україні планують позапланово підвищити мінімальну...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня 2022 року для деяких категорій українських пенсіонерів підвищиться мінімальна пенсійна виплата.

Дивися повний текст В Україні планують позапланово підвищити мінімальну пенсію до 3000 грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95088
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА 1, 2
R2 » Вів 24 сер, 2021 09:55
13 849
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 10:49
Gastarbaiter
За законом про «інвестнянь» планують залучати за рік по...
R2 » Сер 25 сер, 2021 08:48
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 08:48
sergiykopyl
Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: закон...
R2 » Пон 23 сер, 2021 17:52
6 415
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 сер, 2021 17:34
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33861)
25.08.2021 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.