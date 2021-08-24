З 1 жовтня 2022 року для деяких категорій українських пенсіонерів підвищиться мінімальна пенсійна виплата.
Дивися повний текст В Україні планують позапланово підвищити мінімальну пенсію до 3000 грн.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 13:43
В Україні планують позапланово підвищити мінімальну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують позапланово підвищити мінімальну пенсію до 3000 грн.
Додано: Сер 25 сер, 2021 13:43
Ну просто отец родной а много дотянет до 70 с такой бесплатной медициной и пенсией которой хватит на удаление 1 зуба у стоматолога
Додано: Сер 25 сер, 2021 21:01
Re: В Україні планують позапланово підвищити мінімальну...
Все піар а конкретно перерахувати згідно закону кишка тонка сьогодні е гроші в державної бюджеті дам доплату а завтра скажу грошей не мае з вашими доплатами як мінімум 3 тис в місяць пенцію нам пенсіонерам мвс не диплачують а ціну на газ в угоду олігархам справно піднімають прийдуть вибори ми будем агітувати та голосували явно не за діючу владу доброго дня всім
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