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В Україні планують позапланово
підвищити мінімальну...

В Україні планують позапланово підвищити мінімальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:43

В Україні планують позапланово підвищити мінімальну...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня 2022 року для деяких категорій українських пенсіонерів підвищиться мінімальна пенсійна виплата.

Дивися повний текст В Україні планують позапланово підвищити мінімальну пенсію до 3000 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:43

Ну просто отец родной а много дотянет до 70 с такой бесплатной медициной и пенсией которой хватит на удаление 1 зуба у стоматолога
szubko273
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 15:54

Дожить до пенсии и выжить на неё?!
natashaglusch1967
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 21:01

Re: В Україні планують позапланово підвищити мінімальну...

Все піар а конкретно перерахувати згідно закону кишка тонка сьогодні е гроші в державної бюджеті дам доплату а завтра скажу грошей не мае з вашими доплатами як мінімум 3 тис в місяць пенцію нам пенсіонерам мвс не диплачують а ціну на газ в угоду олігархам справно піднімають прийдуть вибори ми будем агітувати та голосували явно не за діючу владу доброго дня всім
isenkoolena231
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:08

Очередное очковтирательство и показуха,как и всё у нас...
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Слава богу что у наших депутатов все нормально.
fyrnityra7508101985
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