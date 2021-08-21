|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 сер, 2021 08:52
знов накурився?
та вже хай доручит єрмаку яблуні на Марсі висадити.
або всім корупціонерам зробити собі харакірі публічно.
Додано: Чет 26 сер, 2021 11:41
Одні "фу" коменти.
А я скажу, молодець, Президент! Так тримати.
Заводи та робота на місцях потрібні.
Додано: Чет 26 сер, 2021 11:52
Re: Зеленський дав завдання головам ОДА: новий завод у...
Там и не понял, кто должен строить и за чей счет. Главы ОДА?
Додано: Чет 26 сер, 2021 12:14
Что-то у меня такое ощущение, что налог на землю -- это не главная проблема для создания предприятий в нашей стране. Кстати, президент Эстонии в этом вопросе со мной согласна.
Додано: Чет 26 сер, 2021 13:39
Каждый будет иметь квартиру к 2000 году (Горбачев), ставить нужно в реальные сроки, а не на десятилетия. Представить такую программу должен Премьер Министр, а это все лозунги!
|