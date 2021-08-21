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Зеленський дав завдання
головам ОДА: новий завод у...

Зеленський дав завдання головам ОДА: новий завод у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:34

wdw0365 Не всі захочуть, щоб їх переробляли... :D
zarturags
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:52

знов накурився?
та вже хай доручит єрмаку яблуні на Марсі висадити.
або всім корупціонерам зробити собі харакірі публічно.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:41

Одні "фу" коменти.
А я скажу, молодець, Президент! Так тримати.
Заводи та робота на місцях потрібні.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:52

Re: Зеленський дав завдання головам ОДА: новий завод у...

Там и не понял, кто должен строить и за чей счет. Главы ОДА?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:12

еще 2,5 года это цирк терпеть.
sitramotek
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:14

  Shaman написав:стеб-то понятен.
но почему-то нигде не звучит одна очень большая проблема для создания заводов.

а именно - стоимость земли, от которой потом рассчитывается налог на землю или арендная плата за землю.

в крупных городах она космическая, и размер налога на землю становится просто неадекватным.


Что-то у меня такое ощущение, что налог на землю -- это не главная проблема для создания предприятий в нашей стране. Кстати, президент Эстонии в этом вопросе со мной согласна.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:39

Каждый будет иметь квартиру к 2000 году (Горбачев), ставить нужно в реальные сроки, а не на десятилетия. Представить такую программу должен Премьер Министр, а это все лозунги!
mamarkoffdrone
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