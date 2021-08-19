Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю.
Дивися повний текст Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає діалогу з МВФ.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:04
Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає діалогу з МВФ.
Додано: Сер 25 сер, 2021 16:05
Пошли на снижение, скажите прямо их заставили, на доходах руководства компаний это не отразилось
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