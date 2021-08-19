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Зниження тарифів на
електроенергію не перешкоджає...

Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:04

Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає...

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю.

Дивися повний текст Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає діалогу з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:05

Пошли на снижение, скажите прямо их заставили, на доходах руководства компаний это не отразилось
grig90vic
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