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Українці відмовляються від
готівки: середній чек однієї...

Українці відмовляються від готівки: середній чек однієї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:18

Українці відмовляються від готівки: середній чек однієї...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:18

Только при расчете в супермаркетах, а при покупке машины, квартиры....
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:36

  grig90vic написав:Только при расчете в супермаркетах, а при покупке машины, квартиры....

После введения "учета расходов" -- как и в мордоре -- будут и машины/квартиры: получить пару лямов, которые ты ни на что потратить не можешь -- то еще развлечение...
_hunter
 
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