Про це повідомляє НБУ
Дивися повний текст Українці відмовляються від готівки: середній чек однієї операції.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:18
Українці відмовляються від готівки: середній чек однієї...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці відмовляються від готівки: середній чек однієї операції.
Додано: Сер 25 сер, 2021 16:18
Только при расчете в супермаркетах, а при покупке машины, квартиры....
Додано: Сер 25 сер, 2021 16:36
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