RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:20

  Alexnik написав:warlamp
Про энергопотребление холодильников А и А++ скажу только одно, это - развод ! Первый имеет мощность агрегата 180вт, второй- 90 вт ( но включается в два раза чаще первого!). Расход электроэнергии в месяц у них одинаковый и зависит в основном только от того, как часто вы открываете дверки, сколько туда грузите и температуры воздуха.

Это не развод! Почему Вы не учитываете такие параметры, как КПД компрессора, теплоизоляцию холодильника? К примеру у старого Минска-15 стенки морозилки в 3 раза тоньше чем у нового Занусси! Плотнее прилегает дверь. И у холодильников указывается не мощность двигателя, а суточное потребление. Их я и указал в первом посте.


Из компрессора (равно как и из ДВС) производители давно выжали все сотые доли КПД. Законы термодинамики и сохранения энергии ещё никто не отменял. Остаётся только снижать мощность компрессора, увеличивая потребное для достижения заданной температуры время работы. Производители холодильников лукавят, указывая пониженное потребление в более крестовом классе, т.к для своих хитрозапутанных расчётов берут пониженную мощность компрессора и не учитывают возросшее время. Аналогично как с расходом топлива автомобиля в городском цикле, который никогда не подтверждается на практике.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 13.03.15
Подякував: 368 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:38

  _hunter написав:Странно: налоги красть -- это нормально -- чуть ли не подвиг. А лично у hxbbgaf -- так уже наглость и беспредел :lol:

При такій владі, коли Нафтогаз хронічно збитковий, а його голова має мільйонні зарплати, красти податки - це святий обов'язок кожного громадянина! :lol:
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6571
З нами з: 04.06.09
Подякував: 797 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:21

  Alexnik написав:У всех моих знакомых (у меня одноруких нет) все дергают ручку как придется. Расстояние от бака бывает по 5-10м. Пока горячая вода дойдет до вас - вы уже и руки помыли...А в бак затекло уже литра 2-3 холодной.

Я когда-то давно осознал, что, если дёрнуть ручку, и не дождаться горячей воды, то просто некоторое количество оплаченной энергии уйдёт в пространство без какой-либо пользы. С тех пор, если открываю кран, то сначала полностью на горячую, дожидаюсь, пока пойдёт тёплая (она становится горячей не сразу, т.к. горячая вода, дошедшая из бака по холодным трубам, успевает существенно остыть, и только потом, когда трубы уже тоже стали горячими, наступает полный эффект). Как пошла тёплая, выкручиваю на обычную середину, и пользуюсь тёплой водой. Конечно, так расход энергии ещё больше, зато есть эффект, ради которого это всё и делалось. Мечтаю когда-нибудь соорудить конструкцию с контролем температуры и обраткой - чтобы под краном вода всегда была тёплой. Это ещё менее энергоэффективно, зато ждать не надо.
M-Audio
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 23.03.11
Подякував: 430 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:27

  _hunter написав:Странно: налоги красть -- это нормально -- чуть ли не подвиг. А лично у hxbbgaf -- так уже наглость и беспредел :lol:

Налоги красть - не нормально, но не думаю, что на форуме есть люди, имеющие возможность красть налоги. Таким обычно форумы малоинтересны.
Вы же, видимо, имели ввиду "недоплачивать" налоги, то есть не желать расставаться со своим, что в корне отличается от термина "красть". И да, таковое нежелание немалой долей обусловлено именно тем, что "доплаченные" налоги могут украсть ничуть не хуже, чем сейчас крадут "недоплаченные".
M-Audio
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 23.03.11
Подякував: 430 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає...
R2 » Сер 25 сер, 2021 16:04
2 147
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 18:06
p_a_l
Комунальні тарифи в Україні та Польщі: порівняння КМДА 1, 2
R2 » Вів 24 сер, 2021 09:55
13 1042
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 10:49
Gastarbaiter
Знижений тариф на електроенергію діятиме до кінця квітня...
R2 » Вів 17 сер, 2021 11:42
2 213
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 15:19
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.