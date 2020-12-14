RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12510125111251212513
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 20:21

Тільки ось захищав реноме киян перед зальотними дніпровськими хасідами і тут таке (((
Ну хоч людина бутилочку хлопнула, а я таке саме від тверезих чув
і теж наче середній+ клас
Ну як так ? Де системне мислення, де робота над помилками ??
Ну ми ж не іділ, не зелоти, не хуту з тутсі щоб "справедливість" у прогнози закладати...
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:02

  fox767676 написав:Тільки ось захищав реноме киян перед зальотними дніпровськими хасідами і тут таке (((
Ну хоч людина бутилочку хлопнула, а я таке саме від тверезих чув
і теж наче середній+ клас
Ну як так ? Де системне мислення, де робота над помилками ??
Ну ми ж не іділ, не зелоти, не хуту з тутсі щоб "справедливість" у прогнози закладати...

Ви папуаси. Вам коммодіс не потрібен
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10797
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:06

  Investor_K написав:
  fox767676 написав:Тільки ось захищав реноме киян перед зальотними дніпровськими хасідами і тут таке (((
Ну хоч людина бутилочку хлопнула, а я таке саме від тверезих чув
і теж наче середній+ клас
Ну як так ? Де системне мислення, де робота над помилками ??
Ну ми ж не іділ, не зелоти, не хуту з тутсі щоб "справедливість" у прогнози закладати...

Ви папуаси. Вам коммодіс не потрібен

Комодіс ваш не потрібен,
у фючерс собі загортай.
Хеджовані пут опціоном,
ETF-и нам подавай.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40999
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:15

fox767676 Ну в нашому випадку перемога - це відбитися від росії. Впасти нам вже не дадуть. Занадто сильно колективний захід вклався в нас). Тим більше ми зараз будемо воювати по суті на кошти росії, в тч через схему "репараційного" кредиту. А враховуючи, що сумарна економіка Заходу в десятки разів переважає рашку, то у війні на виснаження, яка зараз іде, я б на росію навряд чи поставив.

Ще одна причина - навіть наш цивільний бюджет фінансується наполовину Заходом. З одного боку це погано. А я, як шахіст, дивлюся на це з іншої сторони. А саме - ми зараз обмінюємося матеріалом з рашкою (вибиваємо їм нафтозаводи, перекачувальні станції і тп, а вони нам енергетику). Проте у нас економіки і так майже нема) Тобто навіть вибивши один у одного по 20% економіки (фігур та пішаків) - нам ці 20% фігур просто повернуть на дошку (в тч за рахунок коштів рашки), а ось самій рашці прийдеться грати з наявним матеріалом, який весь час зменшується :D . Ніхто їй просто так грошей не дасть, навіть Китай.

Ну і я скромно сподіваюся пережити одне старе пуйло, тому ринок Києва для мене залишається переспективний. В цьому місті пройшли мої найкращі молоді роки, студенство і тп, тож я планую в майбутньому прогулюватися моїм улюбленим містом - столицею однієї з країн ЄС.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 806
З нами з: 01.06.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:21

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  fox767676 написав:Тільки ось захищав реноме киян перед зальотними дніпровськими хасідами і тут таке (((
Ну хоч людина бутилочку хлопнула, а я таке саме від тверезих чув
і теж наче середній+ клас
Ну як так ? Де системне мислення, де робота над помилками ??
Ну ми ж не іділ, не зелоти, не хуту з тутсі щоб "справедливість" у прогнози закладати...

Ви папуаси. Вам коммодіс не потрібен

Комодіс ваш не потрібен,
у фючерс собі загортай.
Хеджовані пут опціоном,
ETF-и нам подавай.

хай інвестору насниться його улюблений, перший та останній,"ванлав" інструмент
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:24

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  fox767676 написав:Тільки ось захищав реноме киян перед зальотними дніпровськими хасідами і тут таке (((
Ну хоч людина бутилочку хлопнула, а я таке саме від тверезих чув
і теж наче середній+ клас
Ну як так ? Де системне мислення, де робота над помилками ??
Ну ми ж не іділ, не зелоти, не хуту з тутсі щоб "справедливість" у прогнози закладати...

Ви папуаси. Вам коммодіс не потрібен

Комодіс ваш не потрібен,
у фючерс собі загортай.
Хеджовані пут опціоном,
ETF-и нам подавай.



Ти андрей а я сергей
Все равно моим ты будешь, гей-гей!!
Hotab
 
Повідомлень: 16523
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:42

  The_Rebel написав:fox767676 Ну в нашому випадку перемога - це відбитися від росії. Впасти нам вже не дадуть. Занадто сильно колективний захід вклався в нас). Тим більше ми зараз будемо воювати по суті на кошти росії, в тч через схему "репараційного" кредиту. А враховуючи, що сумарна економіка Заходу в десятки разів переважає рашку, то у війні на виснаження, яка зараз іде, я б на росію навряд чи поставив.

Ще одна причина - навіть наш цивільний бюджет фінансується наполовину Заходом. З одного боку це погано. А я, як шахіст, дивлюся на це з іншої сторони. А саме - ми зараз обмінюємося матеріалом з рашкою (вибиваємо їм нафтозаводи, перекачувальні станції і тп, а вони нам енергетику). Проте у нас економіки і так майже нема) Тобто навіть вибивши один у одного по 20% економіки (фігур та пішаків) - нам ці 20% фігур просто повернуть на дошку (в тч за рахунок коштів рашки), а ось самій рашці прийдеться грати з наявним матеріалом, який весь час зменшується :D . Ніхто їй просто так грошей не дасть, навіть Китай.

Ну і я скромно сподіваюся пережити одне старе пуйло, тому ринок Києва для мене залишається переспективний. В цьому місті пройшли мої найкращі молоді роки, студенство і тп, тож я планую в майбутньому прогулюватися моїм улюбленим містом - столицею однієї з країн ЄС.

Купуйте в момент тотального блекауту, коли реєстри ляжуть. Потім буде дорожче.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40999
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:53

The_Rebel
Не люблю тимчасово щасливим людям псувати настрій )
Якщо для ЗУ ще можливий ровиток за інерційного сценарію, то для Києва та Лівобережжя доведеться щось придумувати екстраординарне
Це потребуватиме якісно інакшого рівня суспільного мислення
Чи зможемо?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12510125111251212513
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17209118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6709843
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 74499
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.