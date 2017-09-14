Додано: Пон 29 вер, 2025 22:46

ЛАД написав: budivelnik написав: ...........

У вас слишком узкое понимание "жити гірше" или "краще".

Совсем не обязательно.

Шляхів багато.

Далеко не все выбирают путь предпринимателя. Да и все в принципе не могут.

Шляхів багато. Далеко не все выбирают путь предпринимателя. Да и все в принципе не могут. И совсем не уверен, что это для всех лучший путь и предел мечтаний.

Це ви звузили краще/гірше до більше/менше грошей.В мене інша ітерпритаціяТой хто живе так як хоче, робить те що хоче, і його робота приносить користь як йому так і суспільству - тому пофіг правильні чи не правильні можновладці, чесні чи ні судді і справедливі чи ні тарифи...А хто казав що обовязково бути бізнесменом?Обовязково створити собі таке життя як хочеш ( або якому завидуєш, або яке подобається)А це повязано з тими чи іншими ВЛАСНИМИ ЗАТРАТАМИ.Тому без капіталу ( у різних його проявах - гроші/бізнес/освіта/професія/признання) - жити завжди важче ніж з ним.А так яккапітал це невитрачені доходи минулих періодівТо я процес первинного накопичення пройшовМаю надію що діти цим накопиченим зможуть скористатисьА чим скористаються діти воєнпенса?А раз нічим- то вони ЗМУШЕНІ будуть пройти мій шлях..А так як воєнпенс признав що час реформ це важко - то його дітям у важкі часи прийдеться приймати і нести відповідальність за важкі рішення, які сам воєнпенс з сцикливості перклав на своїх дітей/внуків.