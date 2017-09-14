Твоя компетенція в таких справах безперечна.
Дій як завжди.
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:28
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:36
Але потім не проси в Хорватію посилку з барсучим жир для зняття болі тріщин
Доречі, тебе там вже прорахували, що ти мусоридло? Ховаєшся?
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:46
Це ви звузили краще/гірше до більше/менше грошей.
В мене інша ітерпритація
Той хто живе так як хоче, робить те що хоче, і його робота приносить користь як йому так і суспільству - тому пофіг правильні чи не правильні можновладці, чесні чи ні судді і справедливі чи ні тарифи...
А хто казав що обовязково бути бізнесменом?
Обовязково створити собі таке життя як хочеш ( або якому завидуєш, або яке подобається)
А це повязано з тими чи іншими ВЛАСНИМИ ЗАТРАТАМИ.
Тому без капіталу ( у різних його проявах - гроші/бізнес/освіта/професія/признання) - жити завжди важче ніж з ним.
А так як
капітал це невитрачені доходи минулих періодів
То я процес первинного накопичення пройшов
Маю надію що діти цим накопиченим зможуть скористатись
А чим скористаються діти воєнпенса?
А раз нічим- то вони ЗМУШЕНІ будуть пройти мій шлях..
А так як воєнпенс признав що час реформ це важко - то його дітям у важкі часи прийдеться приймати і нести відповідальність за важкі рішення, які сам воєнпенс з сцикливості перклав на своїх дітей/внуків.
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:51
Тобто ти дивишся виключно на злодіїв і переживаєш тільки за те що тебе обібрали а ти лохом залишився?
А може якби все життя не мріяв за чужий кошт покататись , а сам щось робив - дивишся і в голові клепок би побільшало, та й нащадкам щось би зміг залишити...
а так - просрав своє і радий що в порівнянні з іншими просрав ще й майбутнє нащадків прирікши їх пахати як будівельник пахав в 1990..тільки на дворі то 2025 - одне покоління пройшло , якщо твої діти повиорять тебе -то навіть твої внуки будуть приречені на сидіння під церквою з протягнотою рукою.
