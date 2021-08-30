Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

M-Audio написав:Термин "скидываются" предполагает добровольное денежное участие в финансировании конкретного мероприятия, в котором каждый участник заинтересован лично. В бюджет не "скидываются", деньги в бюджет изымаются силой, в количестве, которое посчитают нужным те, кто этой силой распоряжаются. И расходуются эти отнятые деньги тоже не на мероприятия, в которых заинтересованы "скидывающиеся", а на те, которые выгодны распорядителям. Так что применение термина абсолютно некорректно.Нельзя украсть у самого себя. Если я был владельцем каких-то денежных средств, и в результате каких-то предпринятых действий остался владельцем этих же средств, то такие действия не могут считаться кражей просто по определению. Даже официальная классификация этого, применительно к налогам, не называется кражей. Так что и второй термин - мимо. Не годная аналогия, в общем.но некоторые граждане -- прямо как в том анекдоте про евреев и чан водки -- "немножко" "недокидывают" -- суть крадут.
У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое" -- тогда же появились зачатки нынешних крадунов -- "несуны".