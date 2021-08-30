RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові тарифи на електроенергію:
як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:05

  M-Audio написав:
  _hunter написав:Так я и не путаю: налоги/гос-бюджет -- "общак" в который скидываются все граждане Украины,
Термин "скидываются" предполагает добровольное денежное участие в финансировании конкретного мероприятия, в котором каждый участник заинтересован лично. В бюджет не "скидываются", деньги в бюджет изымаются силой, в количестве, которое посчитают нужным те, кто этой силой распоряжаются. И расходуются эти отнятые деньги тоже не на мероприятия, в которых заинтересованы "скидывающиеся", а на те, которые выгодны распорядителям. Так что применение термина абсолютно некорректно.
но некоторые граждане -- прямо как в том анекдоте про евреев и чан водки -- "немножко" "недокидывают" -- суть крадут.
Нельзя украсть у самого себя. Если я был владельцем каких-то денежных средств, и в результате каких-то предпринятых действий остался владельцем этих же средств, то такие действия не могут считаться кражей просто по определению. Даже официальная классификация этого, применительно к налогам, не называется кражей. Так что и второй термин - мимо. Не годная аналогия, в общем.

У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое" -- тогда же появились зачатки нынешних крадунов -- "несуны".
_hunter
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу
R2 » Вів 31 сер, 2021 09:43
2 177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 08:28
_hunter
З сьогоднішнього дня в Україні запрацювали нові камери...
R2 » Пон 30 сер, 2021 14:24
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 14:24
livs375
Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає...
R2 » Сер 25 сер, 2021 16:04
2 164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 18:06
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19847)
01.09.2021 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.