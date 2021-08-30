Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

_hunter написав: Так я и не путаю: налоги/гос-бюджет -- "общак" в который скидываются все граждане Украины, Так я и не путаю: налоги/гос-бюджет -- "общак" в который скидываются все граждане Украины,

но некоторые граждане -- прямо как в том анекдоте про евреев и чан водки -- "немножко" "недокидывают" -- суть крадут.

Термин "скидываются" предполагает добровольное денежное участие в финансировании конкретного мероприятия, в котором каждый участник заинтересован лично. В бюджет не "скидываются", деньги в бюджет изымаются силой, в количестве, которое посчитают нужным те, кто этой силой распоряжаются. И расходуются эти отнятые деньги тоже не на мероприятия, в которых заинтересованы "скидывающиеся", а на те, которые выгодны распорядителям. Так что применение термина абсолютно некорректно.. Если я был владельцем каких-то денежных средств, и в результате каких-то предпринятых действий остался владельцем этих же средств, то такие действия не могут считаться кражей просто по определению. Даже официальная классификация этого, применительно к налогам, не называется кражей. Так что и второй термин - мимо. Не годная аналогия, в общем.