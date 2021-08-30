Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

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_hunter написав:Так я и не путаю: налоги/гос-бюджет -- "общак" в который скидываются все граждане Украины,
Термин "скидываются" предполагает добровольное денежное участие в финансировании конкретного мероприятия, в котором каждый участник заинтересован лично. В бюджет не "скидываются", деньги в бюджет изымаются силой, в количестве, которое посчитают нужным те, кто этой силой распоряжаются. И расходуются эти отнятые деньги тоже не на мероприятия, в которых заинтересованы "скидывающиеся", а на те, которые выгодны распорядителям. Так что применение термина абсолютно некорректно.
но некоторые граждане -- прямо как в том анекдоте про евреев и чан водки -- "немножко" "недокидывают" -- суть крадут.
Нельзя украсть у самого себя. Если я был владельцем каких-то денежных средств, и в результате каких-то предпринятых действий остался владельцем этих же средств, то такие действия не могут считаться кражей просто по определению. Даже официальная классификация этого, применительно к налогам, не называется кражей. Так что и второй термин - мимо. Не годная аналогия, в общем.
У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат. И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое" -- тогда же появились зачатки нынешних крадунов -- "несуны".
_hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?
А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.
_hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?
А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.
это все словоблудие. пока не платить налоги норм, то норм и брать откаты - неважно в гос секторе или в частном. а откат от распила уже не сильно отличается.
не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.
мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию
_hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?
А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.
это все словоблудие. пока не платить налоги норм, то норм и брать откаты - неважно в гос секторе или в частном. а откат от распила уже не сильно отличается.
не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.
мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию
Не путайте причину со следствием. Пока нормально безнаказанно брать откаты и пилить бюджет, то и «не платить налоги норм». И многие это прекрасно понимают, и именно поэтому платить налоги не хотят, объясняя это тем, что все равно всё разворуют.
И да, «мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию».
_hunter написав:У самого себя -- конечно же нельзя. Но, как и в случае с чаном водки -- после "скидывания" деньги скидывающемуся уже не пренадлежат.
Вот именно поэтому абсолютно здоровое желание нормального человека - скидываться как можно меньше. Это совершенно естественно, так как после этого действия утрачивается контроль над этими средствами. Но ничего общего с воровством это не имеет. Воровство - это зачерпнуть из чана обратно себе в бутылку. Но это доступно немногим. При этом они же и возмущаются недостаточными темпами наполнения чана: приходится, видишь ли, со дна черпать ложкой, когда хотелось бы уже, наконец, полноценно зачерпнуть половником.
И при совке это уже проходили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое".
Именно так, поэтому, конечно, в процессе борьбы с этим советским атавизмом чан непрерывно расширяется, углубляется и всячески модернизируется. Это же никакой не колхоз - это же для всех, для каждого, не понимаете что-ли?
А те советские "несуны" - просто бледная тень нынешних распильщиков, мастеров тендера, магистров черного и белого нала и проффессоров отжима и отката. У несуна возможности были ограничены хотя бы грузоподъемностью отдельного индивидуума, а у этих нынешних радетелей за всеобщее счастье возможности вообще ничем не ограничены.
Это при условии, что объемы скидывания не обговорены. А если договорились по пол-литре в чан залить, а некоторые "естественно" решили стаканчиком ограничиться -- это называется хитропопость. И именно по причине наличия большого процента таких "экономистов" в древние времена появился институт мытарей. Который позднее эволюционировал в налоговые органы. Так оно так и есть: невозврат долга -- то же самое воровство. -- если, например, работодатель пообещал ЗП в штуку, а платит -- половину -- он кто? -- нормальный пацан-экономист или обычный редиска-крадун?
Так советские "несуны" -- они ж не на попе ровно все это время сидели. Они тоже росли над собой -- расширяя и углубляя -- и вот они уже у "корыта" -- только выносят по старой привычке не втулки с завода, а обычную "бумагу"
Shaman написав:это все словоблудие. пока не платить налоги норм, то норм и брать откаты - неважно в гос секторе или в частном. а откат от распила уже не сильно отличается.
не надо оправдывать нарушение закона - обычно причина более банальна - жадность и хитрожопость, не надо о высоком.
мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию
Не путайте причину со следствием. Пока нормально безнаказанно брать откаты и пилить бюджет, то и «не платить налоги норм». И многие это прекрасно понимают, и именно поэтому платить налоги не хотят, объясняя это тем, что все равно всё разворуют.
И да, «мы не построим нормальное государство, пока не пройдем эту стадию».
А подскажите, если вы в курсе -- с какого "уровня" становится "не нормально" красть? -- на уровне "обычного работяги" как я понимаю -- еще можно. Начальник отдела -- в принципе "обычный трудяга" -- тоже можно, я думаю. Начальник направления?.. -- ну, не сильно еще поднялся -- пусть поворует чуть. До министра там сколько шагов осталось? -- 3-4? Повторюсь: пока _во всем_ обществе "крадунство" считается абсолютно нормальным -- странно от верхушки ожидать чего-то иного -- верхушка выросла из таких же крадунов, которые парой страниц ранее возмущаются тем, что такие же крадуны "умудрились" лично у них красть