Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму
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BIGor написав:Т.е. если я не хочу скидываться на пенсию+пособие в 200 000 грн/месяц судье Барышевского районного суда - при том что пенсия у меня будет 3 000 грн/месяц - я жадный и хитрожопый?
Фиг с ним -- с судьей Барышевского районного суда. Жадным и хитрожопым BIGor становится в тот момент, когда он не скидывается на пенсию в размере 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп.
Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?
Увы, но так оно не работает: из ваших отчислений на 100 гривен в месяц -- Марь-Иванне уходит 100/11лямов и 100/11лямов -- судье Барышевского районного суда. Если при этом 90% ЗП BIGor в "тени" -- и, соответственно, Марь-Иванне уходит не 1000/11лямов
BIGor написав:Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?
Это разве что если ЕСВ платить на счет этого самого Барышевского суда
Ну так после того как деньги попадают в общий котел - за ними нет контроля. А там они перераспределяются в сторону властьимущих. Так что лучше неплатить в ПФ, а покупать серебро или золото, как писал тут Либо.
BIGor написав:Хорошо, вот скидываюсь 2 000 грн/месяц Марь-Иванне из села Дальний Конотоп но до нее доходит 200 грн, остальное судье Барышевского районного суда. Это означает что я жадный и хитрожопый?
Это разве что если ЕСВ платить на счет этого самого Барышевского суда
Ну так после того как деньги попадают в общий котел - за ними нет контроля. А там они перераспределяются в сторону властьимущих. Так что лучше неплатить в ПФ, а покупать серебро или золото, как писал тут Либо.
ПС для судьи хантера, у меня 100% белые доходы.
Все еще хуже: после того, как налоги попадают в "общий котел" -- за ними тоже нет контроля. Так что лучше неплатить налоги, а пользоваться черным налом: скупаться только на базарах (чтоб недай Бил Гейст ПДВ не заплатить), машины -- только по доверенности, квартиры -- только снимать -- причем совкофонд (чтоб 1% в ПФ не ушел) -- вот это все