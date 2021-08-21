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Міністр фінансів: «Якщо у вас
немає накопичень у НПФ -...

Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:15

Re: Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -..

НПФ - недержавний пенсійний фонд. Є якісь гарантії що він не збанкрутує чи його засновники зі всім баблом кудись не звалять? На моїй пам'яті в Польщі щось таке було. Так що кожному треба свій власний ПФ формувати - під матрасом, ЦП, золото, і ін - кому що до вподоби.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:25

  Taras Rudko написав:НПФ - недержавний пенсійний фонд. Є якісь гарантії що він не збанкрутує чи його засновники зі всім баблом кудись не звалять? На моїй пам'яті в Польщі щось таке було. Так що кожному треба свій власний ПФ формувати - під матрасом, ЦП, золото, і ін - кому що до вподоби.

Так никто в ЧПФ силком не гонит -- можно и в ПФУ обслуживаться.
Подводит память -- там что-то совсем не такое было :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:58

  Taras Rudko написав:НПФ - недержавний пенсійний фонд. Є якісь гарантії що він не збанкрутує чи його засновники зі всім баблом кудись не звалять? На моїй пам'яті в Польщі щось таке було. Так що кожному треба свій власний ПФ формувати - під матрасом, ЦП, золото, і ін - кому що до вподоби.

Свій власний горщик із золотими монетками під грушею! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:18

  _hunter написав:
  chitatel написав:С одной стороны держава рассказывает про обязательный выход из тени по зп, а с другой стороны господин Марченко глаголит , что все равно вы ничего не получите !!! Тогда зачем платить? Нужно отменить ЕСВ и выдавать его сотрудника на руки и вот тогда каждый человек будет в ответе за себя. Получается как в старом четверостишье: " ЗИМОЙ ИЗДАЛИ МАНИФЕСТ ! КТО НЕ РАБОТАЕТ- ТОТ ЕСТ ! А ХОТЬ РАБОТАЙ,ХОТЬ САЧКУЙ - ТЫ ВСЕ РАВНО ПОЛУЧИШЬ .... то, что обещает господин Марченко

Он несколько другое глаголит: часть ЕСВ начнет уходить на накопительную пенсию -- с нее и будут основные (а с какого-то момента -- лет через 20-30 -- только с нее) выплаты пенсионеру.

Куди вкладувати будуть? Свого фондового ринку в нас немає... В омериканський?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:19

  _hunter написав:
  summacut написав:
  _hunter написав:А учитывая, что взносы в ПФ работник всеравно лично не платит -- вопрос странен вдвойне...


Странно. Я слышал, что оплата ЕСВ с минимальной зарплаты гарантирует минимальную пенсию. А теперь, получается, что не будет гарантировать.

Получается, что не будет :) -- будет "соц-помощь".

Кажуть ти суддя... З.п.ка 100 к гриши, пенсія також буде така ж...

Дивись, коли всі будуть голі і босі з соц.допомогою, можуть до тебе на пенсії і навідатись :mrgreen:

зі. я бачу майбутнє, звертайтесь...
change_pm
 
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