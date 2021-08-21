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Міністр фінансів: «Якщо у вас
немає накопичень у НПФ -...

Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:10

В Государственном накопительном фонде, все структуры государственного аппарата вплоть до пенсионных фондов в каждом районе и в ОТГ будут ?
tvd4
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:48

  bukerman написав:а чем это лучше, чем просто иметь счет в банке, например?

Его невозможно "снять", но потерять с теми же условиями, что и счёт в банке.
Для чего с Привата и Ощада были сняты торговцами чужих собак гос гарантии(сохранения вкладов).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:07

Всё просто: нынешняя пенсия, несмотря на название, пенсией не является, а является социальной взяткой для пожилых за правильное голосование на выборах, и средством манипулирования некоторыми категориями служащих, таких как сотрудники МВД, прокуроры, судьи и другие, т.е. те, которые всегда ходят под угрозой увольнения, после чего прощай хорошая пенсия в 45 лет.

Нынешнюю пенсию человек не зарабатывает. Её отбирают у работающих, и, не спрашивая, отдают тем, кто уже на пенсии. При этом обещают точно так же отбирать и в их пользу, когда придёт время (вот видим, что уже почти и не обещают).

При этом все расчеты пенсии не состоятельны, т.к. работающие, по факту, на содержание пенсионного фонда тратят гораздо больше, чем учитывается в расчетах. Недостача пенсионного фонда покрывается напрямую из бюджета за деньги именно работающих, и эти затраты ни в каких расчетах будущих пенсий не участвуют. Да и прямые выплаты тоже есть - за мобильную связь, за покупку автомобиля... Это всё тоже не поднимет вашу будущую пенсию ни на копейку, сколько бы денег вы туда не заплатили.

Настоящая пенсия - собственность гражданина, которую он, заработав, не потратил, а сохранил, которой может распоряжаться и передать её по наследству. Ничего из этого нынешние работающие не могут, у них просто силой отобрали бОльшую часть заработанного, и раздали кому ни попадя. Всё.

Но нынешнее государство хочет пойти ещё дальше. Оно хочет не только отбирать у работающих большую часть заработанного, но ещё и чтобы человек не мог потратить даже то, что осталось, а отложил на так называемую будущую пенсию. Разумеется, никто ни за что отвечать не собирается, и к моменту выхода на пенсию никакой "накопленной" части у большинства населения тоже не останется - кризисы, инфляция, нестабильность и банкротства сделают своё дело, а средства плавно перетекут к тем, кто ни в солидарной, ни в накопительной пенсии не нуждается вообще. Но наше население, к сожалению, купит любого слоника, и радостно проголосует за любую мразоту, достаточно раскрученную по телевизору.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 00:13

M-Audio Дался вам этот Зеленский... придираетесь к нему. Вся его историческая функция - создать политическое поле, при котором на следующих выборах у избирателей был бы реальный выбор (а не как при Порошенко, который зачистил списки аж до клоуна). За Зеленского голосовали не "За", а "Против Порошенко". И только третий президент после революции показывает куда страна пойдет на самом деле... и нам стоит пожалеть об огромных сроках правления президентов и потерянном времени наших жизней в ожидании третьего. Который с >50% вероятность снова окажется ставленником олигархов (так говорят учебники).
konsts1174
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 03:12

  summacut написав:Т.е. в солидарный ПФ можно не платить?


Нет, Вы ОБЯЗАНЫ содержать нынешних пенсионеров, а Вам уж никто ничего не должен.
К сожалению и селяви.
Так случилось, что я знал пенсионную систему и изнутри и как плательщик и было очевидно давно что коллапс пенсионной системы неизбежен. Поэтому иметь свой собственный "план Б" при достижении возраста нетрудоспособности (пенсионным этот возраст уже не назовешь) - обязанность каждого.
Спасение утопающих...ну и так далее.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 03:24

30 років тому долар скільки коштував, 1.8грн? А зараз скільки, 27грн? От вам і відповідь про накопичувальну пенсію. В 15 разів знецінилися ваші накопичення за весь страховий стаж. Просто немає сенсу.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 03:29

  straponesa написав:Живём в интересное время!
Вот и Марченко отметился, оказывается пенсий не будет, даже с учётом повышения возраста выхода и условия стажа 30лет на благо страны.
Вот и сказочке конец, а дальше суровая правда, как банда шоколадных клоунов ушатала страну.
И вот кто будет голосовать за ЗЁ? ЖДУ сильно лидера который отправит эту банду на кичу!


А сфигли тут Зе?
То что Вам очи открыл на то, чем Вы никогда не интересовались?
Государство Вам должно?
Окуда Вы думали берутся деньги в ПФУ?
Из тумбочки?
Нет, туда платятся отчисления с каждой официальной выплаты ЗП.
И чем больше зп и плательщиков - тем больше денег в ПФУ.
Но так как народ стройными рядами с 1991 года делает ноги и марширует на Запад, то о количестве плательщиков можно забыть.
В 1991 нас было 52 млн. сейчас миллионов 30. Причем ноги-то делают молодые и здоровые, а остаются старые и немочные. Вот те молодые, которые остаются, и обязаны содержать стариков. Причем, те кто работает за границей там и платят отчисления в ПФ тех стран. Они не захотели кормить украинских пенсов сейчас, чтобы нищенствовать самим в старости.
Но, пардоньте, каким образом Зе может решить эту проблему в одночасье? Это задача не на 5 и не на 25 лет. У Украины огромные демографические проблемы.
Даже демографическая катастрофа. Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.
Если у Вас в старости не будет средств к существованию и захотите увидеть виновного - посмотрите в зеркало. И вспомните басню про стрекозу.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 03:55

  change_pm написав:
  summacut написав:
  _hunter написав:А учитывая, что взносы в ПФ работник всеравно лично не платит -- вопрос странен вдвойне...


Странно. Я слышал, что оплата ЕСВ с минимальной зарплаты гарантирует минимальную пенсию. А теперь, получается, что не будет гарантировать.

Тю, ви ніби глухі! Вам вже років 5 розказують, шо пенсії не буде, а вони все на щось сподіваються... :?

Скільки стажу маєш, summacut?

В мене десь років 8-10, точно не певен. І враховуючи розвод про 35 років стажу, ні в одній сусідній країні такого розводу немає, то мен ніц не світить...

То мій план до 60 років мати 5 років стажу в Поляндії, а потім об"єднати РП+Укр, і навіть 500 злотих поляндської пенсії буде краще, ніж 1400 в Укрі.


План не идеален, но лучше иметь такой вариант, чем никакого.
Сами поляки тоже делают "Go west", потому что жить в Польше на их пенсию не то чтобы очень. А с польской пенсией в Украине получше, чем с Украинской.
С украинской можно куда-нибудь в Уганду или Ботсвану. И чувствовать там себя миллионером. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 05:04

  chitatel написав:С одной стороны держава рассказывает про обязательный выход из тени по зп, а с другой стороны господин Марченко глаголит , что все равно вы ничего не получите !!! Тогда зачем платить? Нужно отменить ЕСВ и выдавать его сотрудника на руки и вот тогда каждый человек будет в ответе за себя. Получается как в старом четверостишье: " ЗИМОЙ ИЗДАЛИ МАНИФЕСТ ! КТО НЕ РАБОТАЕТ- ТОТ ЕСТ ! А ХОТЬ РАБОТАЙ,ХОТЬ САЧКУЙ - ТЫ ВСЕ РАВНО ПОЛУЧИШЬ .... то, что обещает господин Марченко


Что за претензии? Он назвал вещи своими именами.
Чтобы пытаться решить проблему, надо для начала осознать и признать что эта проблема имеет место быть, а не прятать голову в песок как это делали все 30 лет.
Сможет-ли он с ней справиться - однозначно нет.
Но и винить его не за что.
Это как раз тот случай когда РЕАЛЬНО вина на "папередниках", причем сразу на всех. Тут даже не в зайчуке дело, который фактически отсиживался на теплом месте, наблюдая как загибается ПФУ,и не на тех функционерах ПФУ, которые разворовывали кто что может, а в самой демографической ситуации в стране, до которой страна шла все 30 лет.
rjkz
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