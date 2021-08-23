Зростання комунальних тарифів - це вічний біль українців.
Дивися повний текст Як змінювалася вартість комунальних послуг за 30 років (інфографіка).
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Додано: Чет 26 сер, 2021 10:53
Як змінювалася вартість комунальних послуг за 30 років...
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Дивися повний текст Як змінювалася вартість комунальних послуг за 30 років (інфографіка).
Додано: Чет 26 сер, 2021 10:53
Даже на тех копеечных тарифах олигархи сколотили себе состояние,а если бы проводились независимые аудиты то и с бюджета не шли какие то астронрмические суммы на поддержку всей этой отрасли...
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