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Як змінювалася вартість
комунальних послуг за 30 років...

Як змінювалася вартість комунальних послуг за 30 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 10:53

Як змінювалася вартість комунальних послуг за 30 років...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання комунальних тарифів - це вічний біль українців.

Дивися повний текст Як змінювалася вартість комунальних послуг за 30 років (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 10:53

Даже на тех копеечных тарифах олигархи сколотили себе состояние,а если бы проводились независимые аудиты то и с бюджета не шли какие то астронрмические суммы на поддержку всей этой отрасли...
livs375
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