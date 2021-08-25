На 14-му році свого існування збанкрутувала компанія "Агромарс", виробник відомої в Україні курятини "Гаврилівські курчата".
Дивися повний текст В Україні збанкрутував один з найбільших виробників курятини.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 11:02
В Україні збанкрутував один з найбільших виробників курятини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збанкрутував один з найбільших виробників курятини.
Додано: Чет 26 сер, 2021 11:13
Тут ещё может быть типичный укр-рос лайфхак - банкротить юрлицо с долгами, и переводить финпотоки на новое юрлицо.
Например "Галичина" так "банкротилась", если не ошибаюсь
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