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В Україні збанкрутував один з
найбільших виробників курятини

В Україні збанкрутував один з найбільших виробників курятини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:02

В Україні збанкрутував один з найбільших виробників курятини

Пропонуємо до обговорення:
На 14-му році свого існування збанкрутувала компанія "Агромарс", виробник відомої в Україні курятини "Гаврилівські курчата".

Дивися повний текст В Україні збанкрутував один з найбільших виробників курятини.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:03

Земля им стекловатой.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:13

Тут ещё может быть типичный укр-рос лайфхак - банкротить юрлицо с долгами, и переводить финпотоки на новое юрлицо.

Например "Галичина" так "банкротилась", если не ошибаюсь
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