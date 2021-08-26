Отримані від МВФ 2,7 мільярда доларів планують направити на соціальні виплати.
Дивися повний текст Влада скерує $2,7 млрд МВФ на соцвиплати.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:43
Влада скерує $2,7 млрд МВФ на соцвиплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада скерує $2,7 млрд МВФ на соцвиплати.
Додано: Чет 26 сер, 2021 15:24
І що це дасть? Підніме рейтинг серед отримувачів соцвиплат? Чи соцвиплати своїм депутатам зробимо? Може краще щось корисне, добудуємо АЕС, наприклад?
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