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Влада скерує $2,7
млрд МВФ на соцвиплати

Влада скерує $2,7 млрд МВФ на соцвиплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:43

Влада скерує $2,7 млрд МВФ на соцвиплати

Пропонуємо до обговорення:
Отримані від МВФ 2,7 мільярда доларів планують направити на соціальні виплати.

Дивися повний текст Влада скерує $2,7 млрд МВФ на соцвиплати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:43

Правильно. Давайте просто прогуляєм. В нашому стилі
apyvovar
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:24

І що це дасть? Підніме рейтинг серед отримувачів соцвиплат? Чи соцвиплати своїм депутатам зробимо? Може краще щось корисне, добудуємо АЕС, наприклад?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:40

В сентябре большие выплаты по долгам,возможно и хватит ...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:07

  0mage0 написав:І що це дасть? Підніме рейтинг серед отримувачів соцвиплат? Чи соцвиплати своїм депутатам зробимо? Може краще щось корисне, добудуємо АЕС, наприклад?


Українцям тре сьогодні електрика на 20 копійок, а не АЕС через надцять років. Пляшка пиваса сьогодні! А не АЕС завтра!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 04:23

Що, прямо доларами скерує? :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:00

  0mage0 написав:І що це дасть? Підніме рейтинг серед отримувачів соцвиплат? Чи соцвиплати своїм депутатам зробимо? Може краще щось корисне, добудуємо АЕС, наприклад?

Какие АЕС когда есть зеленая энергетика на которой нормально можно деньги мутить :mrgreen:
ssnet
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