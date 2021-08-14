Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах...
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alex_dvornichenko написав:Вы хотите сказать что при одинаковых занимаемых должностях, одинаковых обязанностях и одинаковом КПД где то существует сегрегация в зарплате по гендерному признаку ? Покажите мне это место....
«Я не думаю, что кто-то будет говорить, что есть разница в заработной плате, будь то пол, раса или инвалидность», — сказала она. «Но всех беспокоит то, что каждый раз, когда кто-то пытается создать больше прозрачности, Apple закрывает его. Это создает ощущение, что, возможно, есть проблема, и они уже знают об этом».
alex_dvornichenko написав:Вы хотите сказать что при одинаковых занимаемых должностях, одинаковых обязанностях и одинаковом КПД где то существует сегрегация в зарплате по гендерному признаку ? Покажите мне это место....
Разница в уровне оплаты действительно может иметь место, другое дело, какие ее причины. ЗП - вещь договорная, и если она отличается у людей на одинаковых должностях и одинаковом уровне компетенций, это совсем не означает, что кого-то дискриминируют - просто кто как договорился/выбил повышение.