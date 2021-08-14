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Уряд підготував план щодо
скорочення розриву у зарплатах...

Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:13

Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах...

Пропонуємо до обговорення:
Документ має схвалити Кабінет міністрів.

Дивися повний текст Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах жінок і чоловіків.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:13

Вы хотите сказать что при одинаковых занимаемых должностях, одинаковых обязанностях и одинаковом КПД где то существует сегрегация в зарплате по гендерному признаку ?
Покажите мне это место....
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:17

  alex_dvornichenko написав:Вы хотите сказать что при одинаковых занимаемых должностях, одинаковых обязанностях и одинаковом КПД где то существует сегрегация в зарплате по гендерному признаку ?
Покажите мне это место....

Аппле?
https://clickthis.blog/apple-annuliruet ... aty-truda/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:22

_hunter
«Я не думаю, что кто-то будет говорить, что есть разница в заработной плате, будь то пол, раса или инвалидность», — сказала она. «Но всех беспокоит то, что каждый раз, когда кто-то пытается создать больше прозрачности, Apple закрывает его. Это создает ощущение, что, возможно, есть проблема, и они уже знают об этом».

... или, я не знаю, но мне кажется.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:24

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:Вы хотите сказать что при одинаковых занимаемых должностях, одинаковых обязанностях и одинаковом КПД где то существует сегрегация в зарплате по гендерному признаку ?
Покажите мне это место....

Аппле?
https://clickthis.blog/apple-annuliruet ... aty-truda/

Разница в уровне оплаты действительно может иметь место, другое дело, какие ее причины. ЗП - вещь договорная, и если она отличается у людей на одинаковых должностях и одинаковом уровне компетенций, это совсем не означает, что кого-то дискриминируют - просто кто как договорился/выбил повышение.
Faceless
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