Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах...
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_hunter написав:С договорился/выбил тоже не все так просто: если м. для "выбивания" достаточно на ближайшей пьянке подойти к шефу и сказать "хочу прибавку", а ж. подготовить отчет за последние два года с обязательным ростом 4-х и 5-ти ключевых показателей -- это уже дискриминация или еще "а кто ей виноват, что с шефом общий язык не нашла"?..
А мой опыт говорит про другое - построив глазки и удивив декольте многие девушки обгоняли более способных парней на карьерной лестнице. Эта хрень из разряда гос. регулирования цен на продукты. Рынок труда такой же конъюнктурный и конкурентный как и любой другой рынок и нечего туда совать нос с своими "правилами". Есть более острые моменты у нас в стране.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 26 сер, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
С договорился/выбил тоже не все так просто: если м. для "выбивания" достаточно на ближайшей пьянке подойти к шефу и сказать "хочу прибавку", а ж. подготовить отчет за последние два года с обязательным ростом 4-х и 5-ти ключевых показателей -- это уже дискриминация или еще "а кто ей виноват, что с шефом общий язык не нашла"?..
Не отрицаю, что где-то может быть токсичная культура, дискриминация и харрасмент - в этом действительно нет ничего хорошего. Но и ваш пример притянут за уши. Часто вы на пьянках себе о повышении договаривались? А особенно если шеф - женщина? Куда типичнее другой случай: девушки на собесах банально просят меньше.
А я таких не знаю И вот тот притянутый за уши пример -- это товарищ так себе последнее повышения "выбил"... Не спорю: это далеко не каждый раз так, но общая тенденция среди знакомых -- ровно как описал.
А почему меньше просят? -- потому, что меньше дают. А почему меньше дают? -- потому, что смотрит шеф на нее и думает "вот учи ее учи, а она возьмет -- и в декрет на год уйдет"
Очередной громкий наглый циничный и бессмысленный зеленый пиар-пук в бочку от "уряда". Сотни тысяч низкооплачиваемых женщин, ТА-ДА!!!... работают в бюджетной сфере: санитарки, медсестры, врачи, учителя, воспитатели детсадов. Начните свою "заботу" с них. Пи... гм... гундеть не мешки ворочать
_hunter написав:С договорился/выбил тоже не все так просто: если м. для "выбивания" достаточно на ближайшей пьянке подойти к шефу и сказать "хочу прибавку", а ж. подготовить отчет за последние два года с обязательным ростом 4-х и 5-ти ключевых показателей -- это уже дискриминация или еще "а кто ей виноват, что с шефом общий язык не нашла"?..
А мой опыт говорит про другое - построив глазки и удивив декольте многие девушки обгоняли более способных парней на карьерной лестнице. Эта хрень из разряда гос. регулирования цен на продукты. Рынок труда такой же конъюнктурный и конкурентный как и любой другой рынок и нечего туда совать нос с своими "правилами". Есть более острые моменты у нас в стране.
А вот тут соглашусь -- есть шанс получить что-то подобное квотам на нац-меньшинства в Штатах
_hunter написав:И вот тот притянутый за уши пример -- это товарищ так себе последнее повышения "выбил"... Не спорю: это далеко не каждый раз так, но общая тенденция среди знакомых -- ровно как описал.
На один такой ващ пример - сотня примеров, когда повышали просто за высокие показтели или когда оффер приносили, вне зависимости от пола
_hunter написав:А почему меньше просят? -- потому, что меньше дают. А почему меньше дают? -- потому, что смотрит шеф на нее и думает "вот учи ее учи, а она возьмет -- и в декрет на год уйдет"
Вы сейчас рассуждаете предубеждениями. Это комплексный вопрос самооценки и стереотипов в семье, при этом на рынке нет отдельной шкалы на должности для женщин и для мужчин. Более "зубастые" девушки зарабатывают соответственно не хуже таких же "зубастых" мужчин. Тема декрета действительно существует, но она далеко не краеугольный камень в уровне зарплат.