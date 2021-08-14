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Уряд підготував план щодо
скорочення розриву у зарплатах...

Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:02

  _hunter написав:С договорился/выбил тоже не все так просто: если м. для "выбивания" достаточно на ближайшей пьянке подойти к шефу и сказать "хочу прибавку", а ж. подготовить отчет за последние два года с обязательным ростом 4-х и 5-ти ключевых показателей -- это уже дискриминация или еще "а кто ей виноват, что с шефом общий язык не нашла"?..


А мой опыт говорит про другое - построив глазки и удивив декольте многие девушки обгоняли более способных парней на карьерной лестнице. Эта хрень из разряда гос. регулирования цен на продукты. Рынок труда такой же конъюнктурный и конкурентный как и любой другой рынок и нечего туда совать нос с своими "правилами". Есть более острые моменты у нас в стране.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 26 сер, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:02

  Faceless написав:
  _hunter написав:Ну тогда можно Близардов вспомнить:
https://www.cybersport.ru/other/news/so ... atelstvakh
-- или у них тоже "как договорился"?

С договорился/выбил тоже не все так просто: если м. для "выбивания" достаточно на ближайшей пьянке подойти к шефу и сказать "хочу прибавку", а ж. подготовить отчет за последние два года с обязательным ростом 4-х и 5-ти ключевых показателей -- это уже дискриминация или еще "а кто ей виноват, что с шефом общий язык не нашла"?..

Не отрицаю, что где-то может быть токсичная культура, дискриминация и харрасмент - в этом действительно нет ничего хорошего. Но и ваш пример притянут за уши. Часто вы на пьянках себе о повышении договаривались? А особенно если шеф - женщина?
Куда типичнее другой случай: девушки на собесах банально просят меньше.

А я таких не знаю :)
И вот тот притянутый за уши пример -- это товарищ так себе последнее повышения "выбил"... Не спорю: это далеко не каждый раз так, но общая тенденция среди знакомых -- ровно как описал.

А почему меньше просят? -- потому, что меньше дают. А почему меньше дают? -- потому, что смотрит шеф на нее и думает "вот учи ее учи, а она возьмет -- и в декрет на год уйдет" :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:04

Re: Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах

Очередной громкий наглый циничный и бессмысленный зеленый пиар-пук в бочку от "уряда".
Сотни тысяч низкооплачиваемых женщин, ТА-ДА!!!... работают в бюджетной сфере:
санитарки, медсестры, врачи, учителя, воспитатели детсадов.
Начните свою "заботу" с них. Пи... гм... гундеть не мешки ворочать
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:42

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:С договорился/выбил тоже не все так просто: если м. для "выбивания" достаточно на ближайшей пьянке подойти к шефу и сказать "хочу прибавку", а ж. подготовить отчет за последние два года с обязательным ростом 4-х и 5-ти ключевых показателей -- это уже дискриминация или еще "а кто ей виноват, что с шефом общий язык не нашла"?..


А мой опыт говорит про другое - построив глазки и удивив декольте многие девушки обгоняли более способных парней на карьерной лестнице. Эта хрень из разряда гос. регулирования цен на продукты. Рынок труда такой же конъюнктурный и конкурентный как и любой другой рынок и нечего туда совать нос с своими "правилами". Есть более острые моменты у нас в стране.

А вот тут соглашусь :) -- есть шанс получить что-то подобное квотам на нац-меньшинства в Штатах :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 17:07

"Правительство подготовило план по сокращению разрыва в зарплатах женщин и мужчин"... и теперь все будут получать одинаково мало.
zarturags
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:08

Re: Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах

  _hunter написав:А я таких не знаю

А их предостаточно (хотя и меньше, чем мужчин)
  _hunter написав:И вот тот притянутый за уши пример -- это товарищ так себе последнее повышения "выбил"... Не спорю: это далеко не каждый раз так, но общая тенденция среди знакомых -- ровно как описал.

На один такой ващ пример - сотня примеров, когда повышали просто за высокие показтели или когда оффер приносили, вне зависимости от пола
  _hunter написав:А почему меньше просят? -- потому, что меньше дают. А почему меньше дают? -- потому, что смотрит шеф на нее и думает "вот учи ее учи, а она возьмет -- и в декрет на год уйдет"

Вы сейчас рассуждаете предубеждениями. Это комплексный вопрос самооценки и стереотипов в семье, при этом на рынке нет отдельной шкалы на должности для женщин и для мужчин. Более "зубастые" девушки зарабатывают соответственно не хуже таких же "зубастых" мужчин.
Тема декрета действительно существует, но она далеко не краеугольный камень в уровне зарплат.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:20

Re: Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах

А можно женщинам место не уступать и при выходе руку не подавать? Чтобы все по чесноку было.
А то такое ощущение что за лоха держат. Двойные стандарты.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:00

Re: Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах

  p_a_l написав:А можно женщинам место не уступать и при выходе руку не подавать? Чтобы все по чесноку было.

Не видел ни одного нормативного акта, где это было бы прописано
Faceless
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  #<12
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