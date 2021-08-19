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Податки на автомобілі: Кабмін
пропонує розширити список...

Податки на автомобілі: Кабмін пропонує розширити список...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:12

Податки на автомобілі: Кабмін пропонує розширити список...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів планує розширити список автомобілів, на які буде поширюватися податок.

Дивися повний текст Податки на автомобілі: Кабмін пропонує розширити список машин.
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