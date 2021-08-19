Володимир Зеленський розповів, як працюють у країні дешеві кредити.
Дивися повний текст Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні кредити на житло для медиків і педагогів.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:20
Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні...
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Дивися повний текст Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні кредити на житло для медиків і педагогів.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:20
Даже интересно, а в о Франции, Германии, США есть квартирные очереди ?
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