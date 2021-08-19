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Зеленський обіцяє аудит
квартирних черг і доступні...

Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:20

Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні...

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський розповів, як працюють у країні дешеві кредити.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні кредити на житло для медиків і педагогів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:20

провести проверку всех квартирных очередей

Даже интересно, а в о Франции, Германии, США есть квартирные очереди ?
Igorten
 
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