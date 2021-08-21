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Зеленський обіцяє аудит
квартирних черг і доступні...

Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:20

Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні...

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський розповів, як працюють у країні дешеві кредити.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні кредити на житло для медиків і педагогів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:20

провести проверку всех квартирных очередей

Даже интересно, а в о Франции, Германии, США есть квартирные очереди ?
Igorten
 
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Анекдот. Вова жениться обещал, а потом уснул. - На тебе? - На диване. - ЖЕНИТЬСЯ обещал на тебе?!! - А, да. На мне.
tvd4
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:07

  Igorten написав:
провести проверку всех квартирных очередей

Даже интересно, а в о Франции, Германии, США есть квартирные очереди ?

Даже интересно, а о Франция, Германия, США когда-то были частью совка? :lol:
В Беларуси очереди есть, в мордоре -- тоже остались.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:30

_hunter Совок значит виноват, чего то мне кажется что яйца болтаются и мешают.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:36

Кормушка для чинуш по 10 квартир для судей и прокуроров, которые не хотят работать. Пора просто отменить эту очередь и раздачу квартир на шару и все. А потом хотят, чтоб налоги платили на десяток квартир прокурору.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:51

  Igorten написав:_hunter Совок значит виноват, чего то мне кажется что яйца болтаются и мешают.

Странный вопрос: из разряда "Совок значит виноват что тут или в той же Беларуси русский язык -- второй?". В чем виноват?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:56

  hxbbgaf написав:Кормушка для чинуш по 10 квартир для судей и прокуроров, которые не хотят работать. Пора просто отменить эту очередь и раздачу квартир на шару и все. А потом хотят, чтоб налоги платили на десяток квартир прокурору.

Да там много чего давно было пора отменить: "солидарку", халявную медицину, бесплатный проезд... -- как в той же Польше можно/нужно было сразу после развала совка всю эту ломпмен-популистку на корню резать. Но больно у нас народ халяву любит: бунт бы устроили -- куда там тому Майдану по сносу бандюковича...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:04

_hunter Выше уже сказали.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:08

  Igorten написав:_hunter Выше уже сказали.

Спасибо -- сам бы я не заметил.
А, нет -- заметил. :lol: И даже уже ответ выше написал...
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