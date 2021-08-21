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Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:20
Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський розповів, як працюють у країні дешеві кредити.
Дивися повний текст Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні кредити на житло для медиків і педагогів
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:20
провести проверку всех квартирных очередей
Даже интересно, а в о Франции, Германии, США есть квартирные очереди ?
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Igorten
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:04
Анекдот. Вова жениться обещал, а потом уснул. - На тебе? - На диване. - ЖЕНИТЬСЯ обещал на тебе?!! - А, да. На мне.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:07
Igorten написав:
провести проверку всех квартирных очередей
Даже интересно, а в о Франции, Германии, США есть квартирные очереди ?
Даже интересно, а о Франция, Германия, США когда-то были частью совка?
В Беларуси очереди есть, в мордоре -- тоже остались.
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_hunter
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:30
_hunter Совок значит виноват, чего то мне кажется что яйца болтаются и мешают.
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Igorten
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:36
Кормушка для чинуш по 10 квартир для судей и прокуроров, которые не хотят работать. Пора просто отменить эту очередь и раздачу квартир на шару и все. А потом хотят, чтоб налоги платили на десяток квартир прокурору.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:51
Igorten написав:_hunter Совок значит виноват
, чего то мне кажется что яйца болтаются и мешают.
Странный вопрос: из разряда "Совок значит виноват что тут или в той же Беларуси русский язык -- второй?". В чем виноват?
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_hunter
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:56
hxbbgaf написав:
Кормушка для чинуш по 10 квартир для судей и прокуроров, которые не хотят работать. Пора просто отменить эту очередь и раздачу квартир на шару и все. А потом хотят, чтоб налоги платили на десяток квартир прокурору.
Да там много чего давно было пора отменить: "солидарку", халявную медицину, бесплатный проезд... -- как в той же Польше можно/нужно было сразу после развала совка всю эту ломпмен-популистку на корню резать. Но больно у нас народ халяву любит: бунт бы устроили -- куда там тому Майдану по сносу бандюковича...
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:04
_hunter Выше уже сказали.
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Igorten
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:08
Igorten написав:_hunter
Выше уже сказали.
Спасибо -- сам бы я не заметил.
А, нет -- заметил.
И даже уже ответ выше написал...
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