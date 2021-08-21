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Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:11
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:40
_hunter написав: hxbbgaf написав:
Кормушка для чинуш по 10 квартир для судей и прокуроров, которые не хотят работать. Пора просто отменить эту очередь и раздачу квартир на шару и все. А потом хотят, чтоб налоги платили на десяток квартир прокурору.
Да там много чего давно было пора отменить: "солидарку", халявную медицину, бесплатный проезд... -- как в той же Польше можно/нужно было сразу после развала совка всю эту ломпмен-популистку на корню резать. Но больно у нас народ халяву любит: бунт бы устроили -- куда там тому Майдану по сносу бандюковича...
Ну, в Эстонии, например, бесплатный проезд. И бесплатная медицина. И во многих странах медицинскую страховку пенсионерам и малообеспеченным покрывает государство. А если у нас пенсия меньше 100 баксов и отменить даже одни субсидии, когда коммуналка зимой больше пенсии всю жизнь проработавшего человека, то что людям делать, вешаться? А медицины и так нет. Никакой, ни платной, ни бесплатной, особенно в пандемию, когда и деньги до лампочки. Не напоминайте.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:24
hxbbgaf написав:
Ну, в Эстонии, например, бесплатный проезд. И бесплатная медицина.
_hunter написав: hxbbgaf написав:
Кормушка для чинуш по 10 квартир для судей и прокуроров, которые не хотят работать. Пора просто отменить эту очередь и раздачу квартир на шару и все. А потом хотят, чтоб налоги платили на десяток квартир прокурору.
Да там много чего давно было пора отменить: "солидарку", халявную медицину, бесплатный проезд... -- как в той же Польше можно/нужно было сразу после развала совка всю эту ломпмен-популистку на корню резать. Но больно у нас народ халяву любит: бунт бы устроили -- куда там тому Майдану по сносу бандюковича...
И во многих странах медицинскую страховку пенсионерам и малообеспеченным покрывает государство. А если у нас пенсия меньше 100 баксов и отменить даже одни субсидии, когда коммуналка зимой больше пенсии всю жизнь проработавшего человека, то что людям делать, вешаться? А медицины и так нет. Никакой, ни платной, ни бесплатной, особенно в пандемию, когда и деньги до лампочки. Не напоминайте.
Налоги у них какие -- не напомните?
И процент "крадунов"-уклонистов -- тех чуваков, которых некто hxbbgaf
в соседней теме защищал
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_hunter
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