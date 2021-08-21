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Зеленський обіцяє аудит
квартирних черг і доступні...

Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:11

Re: Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні...

А гроші де?
- Нема, бо вже вкрали?
https://www.061.ua/news/3186100/v-zapor ... nedostroev
Хотя кому-то бог дал: https://ua24ua.net/tsi-ruki-nichogo-ne- ... rov-video/
И прочей ....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:40

  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:Кормушка для чинуш по 10 квартир для судей и прокуроров, которые не хотят работать. Пора просто отменить эту очередь и раздачу квартир на шару и все. А потом хотят, чтоб налоги платили на десяток квартир прокурору.

Да там много чего давно было пора отменить: "солидарку", халявную медицину, бесплатный проезд... -- как в той же Польше можно/нужно было сразу после развала совка всю эту ломпмен-популистку на корню резать. Но больно у нас народ халяву любит: бунт бы устроили -- куда там тому Майдану по сносу бандюковича...

Ну, в Эстонии, например, бесплатный проезд. И бесплатная медицина. И во многих странах медицинскую страховку пенсионерам и малообеспеченным покрывает государство. А если у нас пенсия меньше 100 баксов и отменить даже одни субсидии, когда коммуналка зимой больше пенсии всю жизнь проработавшего человека, то что людям делать, вешаться? А медицины и так нет. Никакой, ни платной, ни бесплатной, особенно в пандемию, когда и деньги до лампочки. Не напоминайте.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:24

  hxbbgaf написав:
  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:Кормушка для чинуш по 10 квартир для судей и прокуроров, которые не хотят работать. Пора просто отменить эту очередь и раздачу квартир на шару и все. А потом хотят, чтоб налоги платили на десяток квартир прокурору.

Да там много чего давно было пора отменить: "солидарку", халявную медицину, бесплатный проезд... -- как в той же Польше можно/нужно было сразу после развала совка всю эту ломпмен-популистку на корню резать. Но больно у нас народ халяву любит: бунт бы устроили -- куда там тому Майдану по сносу бандюковича...

Ну, в Эстонии, например, бесплатный проезд. И бесплатная медицина. И во многих странах медицинскую страховку пенсионерам и малообеспеченным покрывает государство. А если у нас пенсия меньше 100 баксов и отменить даже одни субсидии, когда коммуналка зимой больше пенсии всю жизнь проработавшего человека, то что людям делать, вешаться? А медицины и так нет. Никакой, ни платной, ни бесплатной, особенно в пандемию, когда и деньги до лампочки. Не напоминайте.

Налоги у них какие -- не напомните? :wink: И процент "крадунов"-уклонистов -- тех чуваков, которых некто hxbbgaf в соседней теме защищал :lol:
_hunter
 
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