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АМКУ з'ясовує причини
донарахування в платіжках за...

АМКУ з'ясовує причини донарахування в платіжках за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:44

АМКУ з'ясовує причини донарахування в платіжках за...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет перевірить причини нарахування споживачам КП "Київтеплоенерго" додаткових сум у платіжках.

Дивися повний текст АМКУ з'ясовує причини донарахування в платіжках за опалення у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:44

А як укласти ці срані нові договори?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:51

В Киеве с горячей водой какой-то развод, кто-то в курсе, это у всех так или только у меня? Захожу в кабинет ЦКС передать показатели, а там прошлый показатель откуда-то взяли больше чем счетчик показывает сейчас. Счетчики поверены, все вовремя передается, еще не конец месяца. Что за фигня, не пойму, как они задрали. Такое впечатление, что специально издеваются над людьми. Или это какие-то расчетные показатели, но пишут как уже свершившийся факт. Это ж человек смотрит и думает, нельзя передать меньше чем значится прошлый показатель и передаст в разы больше чем использовал. Мошенники. Еще и напоминают красным - вы ж передаете меньше чем было!
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