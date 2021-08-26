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В Україні запрацювали ще 20
камер автофіксації порушень...

В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:07

В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Дивися повний текст В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: адреси.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:07

Пора оборудовать машину радар детектором, ездить становится просто невозможно,понятно что в городе скоростной режим нужен кое где, но вешать камеры где попало это уже перебор...
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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