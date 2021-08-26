Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Дивися повний текст В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: адреси.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:07
В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: адреси.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:07
Пора оборудовать машину радар детектором, ездить становится просто невозможно,понятно что в городе скоростной режим нужен кое где, но вешать камеры где попало это уже перебор...
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