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45% українців хочуть придбати
квартиру, і лише для 6% це...

45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:15

45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження.

Дивися повний текст 45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це можливо (дослідження).
R2
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