Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження.
Дивися повний текст 45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це можливо (дослідження).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:15
45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це можливо (дослідження).
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